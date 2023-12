La tragica morte di uno studente a Rimini | esce da scuola e non torna a casa Annegato in mare

Ieri si è avuta notizia anche delladi settantasei persone, tutte membri di una famiglia ... 'I tuoi figli torneranno a casa per Natale' ha lo scopo di evidenziare la situazionedi Kfir ...Alcuni citerebbero la sfortunatadel regista Kinji Fukasaku (cui subentrò il figlio Kenta, ... col film che è soffuso di toccanti momenti contemplativi , di lutto per lascomparsa di ...Un tragico incidente sulla superstrada Sora-Avezzano ha portato alla morte di un carabiniere e un operaio. La moglie del militare combatte per la vita. Venerdì 22 dicembre, un incidente frontale sulla ...Il 14 dicembre scorso, un tragico evento ha scosso la città di Torino. Salvatore Colletta, un operaio edile di 46 anni originario di Napoli, è stato ucciso in un cantiere in corso Ferrara 50.