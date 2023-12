La telefonata che ha salvato Pioli dall' esonero | Milan nel caos | indiscrezioni clamorose

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) L'di Stefanoera già apparecchiato, la dirigenza delera sul punto di comunicarlo al tecnico di Parma ma le telefonate intercorse con i giocatori più importanti della rosa hanno congelato tutto. Dopo il deludente 2-2 (in rimonta) contro la debole Salernitana e l'ennesimo infortunio pesante (a Tomori, che lascia il Diavolo praticamente senza difensori centrali, siamo a quota 30 ko in 4 mesi di stagione, quasi tutti di natura muscolare) la pazienza di patron Gerry Cardinale è finita. A salvare l'allenatore artefice dello scudetto del 2022, secondo vari retroscena, sarebbe stata proprio la reazione di molti senatori contrari al cambio in corsa. In ogni caso, salvo ulteriori tracolli, l'addio arriverà a giugno ma l'intenzione sarebbe quella di finire la stagione senza traghettatori. Secondo quanto ...