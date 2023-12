La storia di Anna Bertha | la donna che vide la sua morte

(Di domenica 24 dicembre 2023) Würzburg, Germania. Il Natale del 1895 si avvicina eè preoccupata per il marito, il fisico Wilhelm RöntgenContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

A W l'Italia con Federica Gentile e Angelo Baiguini arriva in studio a Roma Anna Foglietta , che parla anche dei dati drammatici legati ai ... (liberoquotidiano)

Alberto Scagni , il 43enne genovese condannato a 24 anni e 6 mesi per l'omicidio della sorella Alice , è stato aggredito da due detenuti nel carcere ... (ilgiornaleditalia)

Quella di Evanna Lynch nel cast di Harry Potter e l’Ordine della Fenice è una piccola favola moderna capace di dimostrare come, a volte, tutto nella ... (cinemaserietv)

Nella quarta puntata di Amore criminale 2023, in onda giovedì 7 dicembre, si parla del femminicidio di Marianna Sandonà , la 43enne uccisa a Padova ... (latuafonte)

A partire dal 13 dicembre, ogni mercoledì alle 22:55, Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW) presenta Dr Death : Il ... (funweek)

A Cagnano Varano, un piccolo comune in provincia di Foggia, un panificio è finito nel mirino della Guardia di Finanza. Secondo i militari delle ... (open.online)

... pur non trattandole unitariamente: è quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza,, ... in programma dal 9 gennaio, a cura diMaria Di Falco. Obiettivi del corso Supportare i docenti ...Così, nel rispetto degli autori e del testo, provando la commedia con Flavio emi sono ... ma mantenendo l'ambientazione originale dellanella Roma ancora poco multietnica del quartiere ...Anna Galiena, protagonista del film Giorni Felici, in un’intervista ha raccontato dei suoi trascorsi sul set quando aveva da poco iniziato il ...Anna Parisi, 55 anni, dopo l'orfanatrofio è stata adottata da una famiglia di Salerno. Tramite a Facebook ha già rintracciato molti cugini a Montelibretti e un fratello a Sora: «Spero nel "miracolo" a ...