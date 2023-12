La rivolta dei palestinesi contro Hamas | ucciso un minorenne a Rafah

Il presidente Joe Biden ha manifestato “preoccupazione” per la deriva antisemita che si è manifestata in molti atenei Usa dopo l’attacco di Hamas ... (nicolaporro)

...in questi anni si èa Bastapoco ne ha bisogno". Ma cos'è un hospice e perché è così necessario Lo riassume in breve il dottor Ghini: "E' una struttura residenziale dedicata alla degenza...... dove avrebbe raggiunto quanto prima una pace, e favorevole alla scarcerazioneprigionieri ... Si è cosìa Grigory Yavlinsky, economista russo (nato a Leopoli), ex deputato della Duma nonché ...Nella puntata più natalizia dell'anno di Domenica In, ovvero quella odierna, 24 dicembre, Mara Venier ha accolto nel suo salotto vari ospiti tra cui anche Paola e Chiara che hanno ...Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni ufficiali del club sardo dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona al Bentegodi, partendo dai cori razzisti che il pubblico di casa ha ...