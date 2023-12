La purezza di Marco | il biglietto nascosto di Rosanna | le pagelle del GF

(Di domenica 24 dicembre 2023) E? andata in onda ieri sera la 28esima puntata del Grande Fratello. Ecco ledella 28esima serata del reality

... dallaall'eleganza sono tanti i significati attribuiti alle sferette iridescenti che nel ... stimolando le esplorazioni geografiche:Polo torna a Venezia dall'oriente con una gigantesca ...Caputi , classe 1989, una stella Michelin e chef del ristorante Maeba di Ariano Irpino, è ... piatti incentrati su pochi ingredienti ma altamente valorizzati, con unaed essenzialità che ...E` andata in onda ieri sera la 28esima puntata del Grande Fratello. Ecco le pagelle della 28esima serata del reality ...La cima più alta dell’Antartide è stata raggiunta. Al fortissimo (e silenzioso) alpinista valdostano manca solo il Puncak Jaya per completare le Seven summits ...