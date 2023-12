La Promessa | la Soap non va in onda il 25 dicembre 2023 Ecco cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà su Canale5

La: lanon va in onda il 25 dicembre 2023 Pausa natalizia per Lache non andrà in onda né domani 25 dicembre 2023 , né il 26 dicembre 2023 . Un piccolo stop che lascerà spazio, ...Al posto di Terra Amara , e al posto delle altreMediaset, ossia Beautiful e La, ci saranno dei film di Natale . Lunedì andranno in onda La Magia del Natale e Un Natale da Corgi . ...Cambio programmazione Mediaset per oggi, domenica 24 dicembre. Terra Amara in onda su Canale 5 il pomeriggio anziché in prima time ...La Promessa cambia programmazione per il periodo natalizio. La soap prenderà il posto di U&D, Amici 23 e Terra Amara con un maxi appuntamento di quasi 3 ore ...