La pagella di Roma – Napoli

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dopo la sconfitta clamorosa al Maradona contro il Frosinone, gli azzurri all’Olimpico diescono ancora sconfitti e si allontana prepotentemente dalla zona champions, brutto, senza gioco e senz’anima, stasera si salva solo Meret, situazione davvero surreale.2 – 0 Ho visto questo: Meret 7: Grande parata nel primo tempo su Bove, si ripete nella ripresa su Lukaku e von un paio di uscite determinati, il migliore nel buio totale. Di Lorenzo 4: Il fantasma del fantastico calciatore di qualche mese fa. Rrahmani 4,5: Fa girare Pellegrini in occasione del gol vittoria della. Juan Jesus 4,5: Sempre in affanno, assurdo dover giocare un campionato intero con lui titolare. Mario Rui 5: Parte bene, poi al primo fallo subisce il giallo e gli condiziona tutta la ...

Top e flop di Roma-Napoli. La moviola dell'arbitro: Il tabellino di Roma-Napoli. Roma-Napoli, la chiave della partita. Mourinho sceglie Kristensen e Zalewski sulle corsie laterali. La Roma torna al successo, dopo il ko di Bologna, superando il Napoli 1-0 grazie al gol di Pellegrini, con una gara attenta e di spessore tecnico e tattico contro la squadra di Mazzarri. Termina Il match per la 17a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato la Roma.