La moltiplicazione dei beni | non del Bene Alla ricerca d’uno spirito di Natale autentico

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ricordo, o mi pare di ricordare, il misto di ansia, inquietudine, allegria che prendeva noi bambini quando,fine della cena della vigilia di, stava per fare la sua apparizione, quasi una magia dei grandi, il panettone, quasi sempre un panettone, che veniva tagliato, distribuito, mangiato religiosamente, badando a non fare cadere una mollica, perché non solo era peccato (come peccato era...