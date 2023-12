La Messa di Natale in tv | orario | canale e diretta nel giorno della Vigilia

... la festa che commemora la nascita di Gesù, ed è spesso occasione di un pasto in famiglia, a volte accompagnato da celebrazioni come ladi mezzanotte. Il giorno diè osservato in tutto ...Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 9,1 - 6 Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la ...Condivisione dei successi e dei propositi futuri Nella splendida cornice della veranda della trattoria, Andrea Messa, Amministratore Delegato dell’ azienda, ha tenuto il discorso di apertura: durante ...Un Natale in chiaroscuro. Alle dichiarazioni della sindaca Chiara ... Nella “foto” scattata dal coordinatore meloniano anche la messa a fuoco sul caso politico sollevato dal passaggio in minoranza del ...