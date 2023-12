“La leggenda del saggio Artaban” | i Piccoli Musici incantano il Sociale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Bergamo. Quale luogo migliore di Città Alta per scambiarsi gli auguri di Natale? E perchè non al Teatro, in un luogo già di per sé pieno di magia? Quest’anno, ad arricchire di emozioni l’atmosfera natalizia, ci hanno pensato Idi Casazza narrando “Ladel”, un racconto musicale natalizio che parla di un quarto re magio: quest’ultimo, mancato l’appuntamento con i compagni, si trova a dover percorrere da solo la strada che dopo lunghe peregrina­zioni lo porterà infine a trovare il proprio Re. Lo spettacolo, svoltosi nel pomeriggio di sabato 23 dicembre nell’ambito della sezione Opera & Concerti, ha visto il coro di voci bianche fondato e diretto da Mario Mora, accompagnato dalla Ensamble Soledad Sonora ovvero da Davide Armati e Alessia ...