La foto di Lele Mora | Chiara Ferragni è spacciata? Cosa pubblica Selvaggia Lucarelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Giorni cupi, a dir poco, per. E tra chi non le fa sconti c'è, che con l'influencer ha da sempre un conto aperto: ben prima della multa dell'Antitrust per il caso del Pandoro, infatti,aveva accusato ladi fare beneficenza opaca in altre situazioni, comprese le uova pasquali ora finite parimenti nel mirino. E così sul Fatto Quotidiano di oggi, domenica 24 dicembre, ecco che lasi spende in una lunghissima articolessa al vetriolo controe Fedez. Ripercorre quanto accaduto, si spende in riflessioi e attacca. Ma non solo: lamette in luce anche un particolare, un parallelismo tra i Ferragnez e, un dettaglio che ...