Kostas Tsimikas sarà disponibile per il resto del periodo natalizio? L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp fornisce l’aggiornamento sugli infortuni

Leggi su justcalcio

(Di domenica 24 dicembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il difensore delin disparte per undopo cheha rivelato di essersi rotto la clavicola nell’1-1 di sabato in casa contro l’Arsenal.si è scontrato conin uno strano incidente nel primo tempo dopo essere stato spinto da Bukayo Saka e il difensore greco ha ricevuto cure dallo staff medico dela bordo campo. Il 27enne è stato sostituito da Joe Gomez ed è stato portato in ospedale per ulteriori cure su quello che sembrava uno alla spalla piuttosto grave. Intervenuto a Sky Sports nel post partita,ha confermato che le notizie ...