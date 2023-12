Konnan | “Chris Jericho tornerà in WWE appena terminerà il suo contratto con la AEW”

(Di domenica 24 dicembre 2023)si è unito alla AEW nel gennaio 2019 dopo il suo abbandono della WWE nel 2018. Prima di diventare All Elite,ha anche fatto ritorno in NJPW, reinventando il suo personaggio dopo gli ultimi successi a Stamford. E nonostante più volte abbia dichiarato che la WWE “non è il posto giusto” per lui e che non ha intenzione di tornarci, in molti credono che il canadese chiuderà la sua carriera proprio a Stamfotd. Sensazione o indizio? Parlando a Keepin’ it 100, l’ex star della WCWha dichiarato che secondo luipotrebbe tornare in WWE, una volta che il suocon la AEW sarà scaduto: “Credo che ci sia una parte diche pensa: ‘Ehi, dopo aver fatto le mie cose qui mi piacerebbe’, probabilmente, ‘Ritirarmi in ...

Konnan is a former WCW United States Champion and a former WCW World Tag Team Champion. He first rose to prominence as the CMLL World Heavyweight Champion.Wrestling veteran Konnan believes a former AEW World Champion wants to return to WWE to hand up his boots for good.