Kevin Owens | “Il regno di Logan Paul fa pena | sta facendo cose oscene”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 24 dicembre 2023)ha conquistato lo US Title in quel di Crown Jewel sconfiggendo Rey Mysterio. Da allora non ha ancora difeso il titolo, ma presto sarà chiamato a farlo contro il vincitore del torneo indetto per decretare il primo sfidante. Per il momento lo abbiamo solo visto farsi un doccia con la cintura. Durante una recente intervistaha criticato il pugile youtuber senza troppi giri di parole. “Mi prendo il titolo e per prima cosa lo disinfetto” Intervistato da Kayla Braxton,ha criticatoed il suotitolato da US Champion. Secondo KO,non stanulla se non oscenità. Ecco le sue parole: “Prima mi occuperò di Santos Escobar. Dopodiché ho ...