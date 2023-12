Kasimpasa-Rizespor lunedì 25 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

..."Ho dato alla squadra due giorni di ferie dopo la partita disputata in trasferta contro il...andato in archivio aveva firmato il gol vittoria al minuto numero 97 del match contro il..."Ho dato alla squadra due giorni di ferie dopo la partita disputata in trasferta contro il...andato in archivio aveva firmato il gol vittoria al minuto numero 97 del match contro ilGeride kalan 16 karsilasmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yasayan lacivert-beyazlilar, 22 puanla ligde 9. sirada yer aliyor. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 maglubiyet ...Kasimpasa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasinda Çaykur Rizespor 'u konuk edecek. 25 Aralik Pazartesi günü Recep Tayyip Erdogan Stadi'ndaki karsilasma, saat 17.00 'de baslayacak. Müsabakayi hakem ...