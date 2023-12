Kasimpasa-Rizespor lunedì 25 dicembre 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

..."Ho dato alla squadra due giorni di ferie dopo la partita disputata in trasferta contro il...andato in archivio aveva firmato il gol vittoria al minuto numero 97 del match contro il..."Ho dato alla squadra due giorni di ferie dopo la partita disputata in trasferta contro il...andato in archivio aveva firmato il gol vittoria al minuto numero 97 del match contro ilSüper Lig'in 18. haftasinda Kasimpasa sahasinda Çaykur Rizespor'u agirlayacak. Peki Kasimpasa - Çaykur Rizespor maçi saat kaçta hangi kanalda Maçin ...Çaykur Rizespor kafilesi, deplasmanda oynayacagi Kasimpasa maçi için yola çikti. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasinda Çaykur Rizespor, yarin saat 17.00'de Kasimpasa ile deplasmanda karsilasacak. Yesil ...