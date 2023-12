Juventus | escluse fratture per Locatelli Alex Sandro ok | niente lesioni

(Di domenica 24 dicembre 2023) Buone condizioni dall’infermeria dellasulle condizioni di Manuel. Il centrocampista, a seguito del trauma contusivo riportato ieri nel corso della gara contro il Frosinone, è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno esclusoe confermato una forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro. Perla risonanza effettuata alla coscia posteriore destra ha esclusomuscolari e ha evidenziato un sovraccarico del bicipite femorale. Le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. La loro presenza per il match contro la Roma del 30 dicembre è da considerarsi in dubbio. SportFace.

... tra cui le italiane, Inter e Milan. Accetta i statistiche, marketing per visualizzare questo contenuto. A questo punto le squadredalle coppe europee, come il Genoa, potranno ...... al comando, per numero di titoli vinti, troviamoa quota 14, Roma e Inter (i neroazzurri ... Purtroppo non vedremo ai nastri di partenza né la Reggina né il Lecco , entrambedalla Serie ...Infortunio Alex Sandro, escluse lesioni! La nota della Juve sulle sue condizioni dopo il problema rimediato a Frosinone Esami per Locatelli ed Alex Sandro dopo i rispettivi infortuni rimediati contro ...12:55 - BOLLETTINO MEDICO ALEX SANDRO E LOCATELLI - La Juventus, tramite il suo sito internet , ha diramato il bollettino medico sulle condizioni di Locatelli e Alex Sandro: lManuel Locatelli, ...