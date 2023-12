Juve | Yildiz è il 'Del Piero' predestinato | il pupillo di Allegri e un futuro da fuoriclasse

La Juventus si prepara ad affondare il colpo per un altro gioiellino. Dopo il giovane turco potrebbe arrivare a Torino un altro baby ... (rompipallone)

Yildiz nella storia della Juventus : battuto un record che resisteva da 25 anni

Prima da titolare in Serie A, con la maglia della Juventus, al posto di Dusan Vlahovic seduto regolarmente in panchina per scelta tecnica. ... (calcioweb.eu)