Juve | escluse lesioni per Alex Sandro | il comunicato

Buone notizie per lain vista della sfida contro la Roma, in programma domenica 30 dicembre. Locatelli e Alex Sandro si sono sottoposti a visite mediche: per il centrocampistafratture e confermata una forte ...Juventus, la diagnosi ufficiale sulle condizioni dei due calciatori bianconeri, usciti malconci dalla sfida contro il Frosinone. Tre punti pesantissimi quelli conquistati dalla Juventus sul campo del ...La Juventus, attraverso una nota ha fornito ragguagli sulle condizioni ... è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso fratture e confermato una ...L'attaccante della Roma, Romelu Lukaku, ha parlato in vista della sfida con la Juventus. Le sue parole, riportate da sito ufficiale del club giallorosso: "Per ...