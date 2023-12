Julius Erving e la schiacciata perfetta del 1976 

LeBron: 'Shaq seduto vicino alla nostra panchina lo ha ispirato' Tra i tanti VIP ed ex giocatori presenti per la finale (daa A'ja Wilson delle Las Vegas Aces fino a Floyd Mayweather e ...E i "cugini", già tanto indebitati e a rischio iscrizione, furono costretti a cedere il loro talento, il grande: il leggendario "Doctor J" prima di approdare ai Sixers, facendo la ...Con una prestazione da 41 punti, 20 rimbalzi, 5 assist e 4 stoppate, Anthony Davis ha dominato in attacco e in difesa la finale della NBA Cup, schiantando gli Indiana Pacers per regalare ai Los Angele ...