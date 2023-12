Istruzioni per superare il primo Natale da Grinch

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 dicembre 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ci siamo riempiti il calendario di feste fittizie: quella dei nonni, quella dei single, Halloween e altre amenità. Molto shopping e poca sostanza. E adesso che intorno a noi brillano mille luci intermittenti, ci è chiaro che l’unica celebrazione che resiste nel tempo, con tutto il suo carico simbolico, è una festa vera e cade il 25 dicembre. Un momento magico ma non per tutti. Da adulta ho capito che passare da essere chi ama ila stare tra chi lo odia è questione di un attimo. Del resto parliamo di uno stato d’animo che deve essere in grado di sorreggere l’impatto di un rituale complesso che, a un certo punto della vita, può smettere di appartenerci. Nostro malgrado. ...