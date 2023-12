Israele-Hamas | iniziativa Egitto in 3 fasi Delegazione Jihad Islamica al Cairo

Pubblicato il 24 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Israele sta pagando "un prezzo molto alto per la guerra". Lo ha dichiarato il primo ministro ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – L'Egitto ha lanciato un'iniziativa in tre fasi durante i colloqui che si sono tenuti all'inizio di questa settimana al Cairo tra

Sale a 20.424 morti il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre, giorno in cui è iniziato il conflitto tra. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza , gestito da, secondo cui solo nelle ultime 24 ore sono decedute 166 persone. Sono inoltre almeno 54.036 le persone rimaste ......una nuova proposta in tre fasi per raggiungere la fine della guerra a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi i sraeliani tenuti da. È quanto riportano media locali e secondo alcuninon ...È un Natale difficile quello che attende i cristiani di Terra Santa ma il messaggio che porta la nascita di Gesù è l’antidoto all’odio: “non possiamo stare senza l’Altro. Altro che è venuto a noi. Cre ...Il ministero della Sanità di Gaza, controllato dal movimento islamista palestinese Hamas, ha annunciato oggi che il bilancio delle ...