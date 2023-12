Israele ha bombardato le aree indicate come sicure a Gaza dove si erano rifugiati i civili palestinesi

(Di domenica 24 dicembre 2023)ha sistematicamentee territori che aveva indicatosicuri per i, e verso i quali aveva spinto idia fuggire. Una nuova inchiesta giornalistica del New York Times ha infatti rivelato che, nei due mesi dall’inizio dell’operazione militare terrestre nella Strisciarisposta all’attentato di Hamas del 7 ottobre, l’esercito israeliano ha utilizzato oltre 200 mega-bombe “altamente distruttive” nelle zone dichestesso aveva identificatoe verso le quali aveva incoraggiato ia rifugiarsi proprio perché...

La conclusione a cui arriva il giornale americano è la seguente: "ha condotto la sua guerra ...base delle immagini satellitari esaminate da giornalisti ed esperti di guerra - di aver...il 19 ottobre ha distrutto la Chiesa di San Porfirio, uccidendo 18 persone. E poi hail Centro culturale greco - ortodosso e l'unico ospedale cristiano della Striscia, quello ...Israele ha sistematicamente bombardato aree e territori che aveva indicato come sicuri per i palestinesi, e verso i quali aveva spinto i civili di Gaza a fuggire.Leggi anche: Israele ha bombardato molte zone della Striscia di Gaza che aveva indicato come sicure per i civili Il presidente statunitense Joe Biden, però, continua a opporsi alla richiesta di un ...