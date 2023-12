Isola dei Famosi | Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati | cosa hanno rivelato sulle Nozze

(Di domenica 24 dicembre 2023), ex naufraghi de L’deicoronato il loro sogno in divisione dei beni.

Sono partiti i primi contatti per realizzare il cast della nuova edizione dell’ Isola dei Famosi e in attesa di scoprire come sarà formata la ... (anticipazionitv)

Fiori d’arancio per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini . Il giornalista e divulgatore scientifico e il suo compagno si sono uniti in ... (isaechia)

Nato in un kibbutz, cresciuto a piedi nudi e con un senso di libertà che forse Raz Degan ha ritrovato solo ora, in Puglia, in un trullo, seduto sotto ... (leggo)

La coppia, che ha fatto molto discutere a causa delle grande differenza d'età, si è fatta conoscere a L'Famosi e ora corona il suo sogno d'amore ma in separazionebeni!Famosi,...Già da tempo sto portando avanti, grazie alle segnalazionicittadini e la collaborazione con alcune associazioni del territorio, un lavoro di mappatura delle zone maggiormente a rischio".In un'intervista l'attore racconta dell'esperienza in Honduras e torna a parlare della storia con Paola Barale e del perché è finita.Sassari In questo pranzo di Natale il primo ingrediente sardo sarà il Dna. Bastianino Mossa, 61 anni, bulteino doc, emigrato dal 1984 in Emilia, lo ha dispensato generosamente a figli e nipotini. «Il ...