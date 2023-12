Intervista a Conte | «Giorgetti è stato umiliato Meloni  è finita in un angolo»

... ha detto in un'al Corriere della Sera . Giorgetti sul Mes: "Non c'era aria per l'... Le sue parole, comunque, secondo gli esperti lasciano intendere che la mossa di Giuseppe- che ha ...- La fintadi Giuseppea Giorgia Meloni , un montaggio fake per chiederle conto di alcune cose sul Patto di stabilità, è carina. Forse non proprio istituzionale però fa ridere. E, ...Per il duello con la premier che ha lanciato sui social, Giuseppe Conte ha rimesso l’abito dell’«avvocato degli italiani». Botta e risposta sul patto di Stabilità, con il leader del M5S che arringa e ...TRIESTE - In una serata vivace presso la pista di pattinaggio di piazza Ponterosso, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare la dottoressa Andreina Contessa, direttrice del Museo Storico e del Parc ...