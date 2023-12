Inter Women | un’altalena di emozioni | bilancio di mezza stagione

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’anno dell’termina non nel migliore dei modi. La pausa per le vacanze di Natale potrebbe aiutare a ritrovare equilibrio ed energie. Ma intanto scopriamo come è andata questa prima parte dinerazzurra. PAUSA – È Natale per tutti, anche per le ragazze dell’, che possono godersi le vacanze invernali grazie alla pausa per le festività. Il campionato di Serie A Femminile, infatti, riprenderà la seconda settimana di gennaio, quando le nerazzurre saranno impegnate in casa contro il Sassuolo Femminile. La sosta natalizia permetterà alle calciatrici di Rita Guarino di tirare le somme e, magari, di ripartire con le idee più chiare nel nuovo anno. Nel 2024 ci sarà sicuramente bisogno di trovare nuova linfa ed energia, ma anche maggior equilibrio sul campo. Guardando alla ...