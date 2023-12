Inter | sempre più vicino il rinnovo di un difensore

Di Gregorio FLOP 3: maledetta costruzione dal basso, ma perchè il portiere deveimpostare ...5 : salta in cielo per scagliare la palla nella porta del Frosinone, tenere la scia dell', ...... Zielinskic'è l'accordo Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essereaggiornato sulle ultime ...Massimo Bonanni ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: Un pensiero sulla giornata "Ieri brutta partita del Napoli, zero tiri in porta e ...Il terremoto della Superlega si abbatte sulla nostra Serie A: massimo campionato senza l'Inter, il Milan e la Juventus ...