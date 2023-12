Inter Lecce | l’analisi di Calvarese | «Marcenaro impreciso»

(Di domenica 24 dicembre 2023) L’ex arbitro, Gianpaolo, ha fatto la sua consueta analisi suvalutando la prestazione dinel complesso L’ex arbitro, Gianpaolo, ha fatto la sua consueta analisi suvalutando la prestazione dinel complesso. ANALISI – «Questa volta, a San Siro, la sua prestazione è imprecisa sotto il profilo tecnico e viziata da alcuni errori. Pronti via, subito un episodio dubbio nell’area del. Mkhitaryan va a terra dopo aver superato Falcone, che però dalle immagini sembra non toccarlo. Giusta la scelta di lasciar proseguire. Sulla punizione da cui scaturisce il gol di Bisseck protestano entrambe le squadre: l’chiede il secondo giallo per Joan Gonzalez, ...

Cesari è d’accordo con la scelta del VAR di revocare il rigore dato in Inter-Lecce per la respinta di Carlos Augusto in avvio di ripresa. Nel corso ... (inter-news)

Nota tattica , una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Lecce parliamo ... (inter-news)

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' è dedicata in particolare alla vittoria dell'in casa contro ilper 2 - 0: 'Testa tosta' titola la rosea che sottolinea come Bisseck e Barella ...... 88' Ilic (T) Bologna - Atalanta 1 - 0 ( HIGHLIGHTS ) 86' Ferguson Hellas Verona - Cagliari 2 - 0 ( HIGHLIGHTS ) 53' Ngonge, 90' Djuric2 - 0 ( HIGHLIGHTS ) 43' Bisseck, 78' Barella ...Affrontare una big del campionato non è mai semplice. Il Lecce a San Siro si è mostrato coraggioso, con una idea di calcio chiara. La sconfitta per 2 a 0 contro l’Inter, se letta solo nel risultato ...botta e risposta tra Inter e Juventus. Nel lunch-match del sabato anti-vigilia di Natale, ennesima vittoria di corto muso per la compagine di Allegri, 2-1 in casa del Frosinone; immediata replica ...