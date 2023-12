Inter-Lecce è la solita storia | Salernitana-Milan come 2 anni fa | le coincidenze della giornata n 17

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tutto sulla 17esimadi Serie A che ha visto l’battere iled ilpareggiare contro laTra venerdì e sabato si è giocata la diciassettesimadi Serie A. Quali sono state lecon i precedenti del passato? Eccoli gara per gara. EMPOLI-LAZIO 0-2 – Quinta vittoria di fila per i capitolini, risultato identicol’anno scorso, dove però, a differenza di stavolta, almeno fino all’vallo i toscani avevano resistito.SASSUOLO-GENOA 1-2 – Seconda vittoria del Grifone a Reggio Emilia, prima volta che succede con questo punteggio.MONZA-FIORENTINA 0-1 – Lo scorso campionato i viola hanno perso 3-2. Stavolta invece vincono di misura, del resto Beltran non c’era al primo incrocio ...

La vittoria per 2-0 contro il Lecce conferma l'Inter in vetta alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda: dopo 17 giornate sono 44 i punti raccolti, con 41 punti fatti e 7 subiti.