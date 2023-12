Inter-Lecce | Bisseck si prende la scena Un’insufficienza | le pagelle – CdS

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dai nerazzurri escono vincitori: rispondo tutti bene, soprattutto. Il Corriere dello Sport individua, però,– La squadra di Simone Inzaghi produce un’altra buona gara e conquista tre punti utilissimi per restare tranquilla nella vetta della Serie A. L’allenatore nerazzurro è il primo a meritare più della sufficienza, considerando il primato centrato prima di Natale: 6,5. Il Corriere dello Sport promuove con lo stesso voto anche Yann Sommer, che esce dacon un altro clean sheet, e Francesco Acerbi, che sembra non accusare mai la stanchezza. Anche Hakan Calhanoglu, che disegna la punizione dalla quale nasce l’1-0, merita un 6,5. Insieme a Carlos Augusto, che non fa sentire la mancanza in campo di Federico ...

Un caso discusso è stato anche il rigore prima concesso e poi negato ala San Siro contro l'. Al 50' Gendrey calcia dal limite dell'area, la palla viene respinta da Carlos Augusto e ...Feste tranquille per Inzaghi e Allegri. L'ha fatto quello che doveva e voleva, ilha resistito il tempo di una visita a Milano, trascorsa con dignità. Il vantaggio della capolista sulla Juventus resta confermato ma la squadra ...S. Inzaghi (all.) 6,5 Porta a termine la missione di ricacciare indietro la Juve in classifica nonostante infortunati e stanchezza accumulata. Con lui alla guida l’Inter ha segnato in 25 partite di ...S. Inzaghi (all.) 6,5 Porta a termine la missione di ricacciare indietro la Juve in classifica nonostante infortunati e stanchezza accumulata. Con lui alla guida l’Inter ha segnato in 25 partite di ...