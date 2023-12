Inter-Lecce 2-0 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 dicembre 2023)2-0 porta la squadra di Inzaghi a passare un bel Natale in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Ma dalla partita di ieri sono altri iche emergono. QUATTRO – Le vittorie consecutive in casa in Serie A per l’senza subire gol, striscia iniziata il 29 ottobre con l’1-0 alla Roma. Per trovare una striscia migliore bisogna risalire alle sei di fila dal 2-0 al Cagliari del 29 settembre 2018 all’1-0 al Napoli del 26 dicembre dello stesso anno. NOVE – Le partite in casa giocate da Marko Arnautovic, contando anche quelle della stagione 2009-2010. L’attaccante austriaco non è ancora riuscito a segnare il primo gol (l’unico in nerazzurro l’ha firmato a Lisbona contro il Benfica), ma ieri ha fornito il secondo assist dopo quello a Lautaro ...