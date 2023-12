Inter | è il momento dell’allungo | situazione eccezionale fino a febbraio

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dopo la vittoria contro il Lecce, per l’si prospetta un Natale a +4 sulla Juventus seconda in classifica. Ma anche ildi riposare e di recuperare il più possibile i giocatori indisponibili, grazie al fatto di poter giocare una volta a settimana.– L’non è sicuramente abituata a giocare una volta a settimana, considerando le tante competizioni in cui è impegnata. Ma ora, complice la pausa della Champions League e l’eliminazione dalla Coppa Italia, per Simone Inzaghi arriva ilin cui poter recuperare le energie e preparare al meglio ogni partita, grazie alla possibilità di concentrarsi soltanto sul campionato. Almenoa fine, quando l’sarà poi impegnata nel doppio ...

Arnautovic sarà l’osservato speciale domani in Inter-Bologna di Coppa Italia, e non solo perché è un ex. Nel suo intervento da Appiano Gentile per ... (inter-news)

Arnautovic stasera sarà titolare in Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia e partita per lui da ex. Ma la sua prestazione rischia di essere ... (inter-news)

Le parole di Beppe Bergomi, ex capitano dell'e commentatore televisivo, sulle prestazioni di Bisseck Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport deldell'. ...Ilè decisamente complicato, Juventus esono diventate imprendibili mentre dietro ci sono squadre che camminano con una discreta continuità. La posizione di Pioli resta in bilico e ...Su Hojbjerg ci sarebbe anche l'interesse del Napoli che però al momento si sarebbe un po' raffreddato proprio per la questione relativa alla formula del prestito con obbligo. Sul danese, però, ci ...In quel momento si scarica dalle spalle il peso della responsabilità ... Apre così l'analisi di Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sulla Rosea in merito a Inter-Lecce.