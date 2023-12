Inter | colpa di Inzaghi? Ecco perché è stato giusto far giocare Lautaro in Coppa Italia

Il tentativo è di prenderlo sull'Inter, da tutti segnata come in pole, come riportato su La Gazzetta dello Sport . Il d.t. Cristiano Giuntoli e il ... (247.libero)

... finendo poi abbattuto brutalmente dall'. In seguito, questo atteggiamento di Pioli si è ... partendo dall'alto! - Cardinale, s pero ancora che la suasia dovuta al capestro del prestito - ......bollente ma sta facendo addirittura peggio di Garcia con 5 sconfitte (anche se ha incontrato, ...che invece noi tendiamo a considerare animelle candide ed innocenti prive di qualunque. Ma, ...Cesari è d’accordo con la scelta del VAR di revocare il rigore dato in Inter-Lecce per la respinta di Carlos Augusto in avvio di ripresa. Nel corso di Pressing Serie… Leggi ...Cesari è d’accordo con la scelta del VAR di revocare il rigore dato in Inter-Lecce per la respinta di Carlos Augusto in avvio di ripresa. Nel corso di Pressing Serie… Leggi ...