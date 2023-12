Inter | Barella | «Arnautovic? Tra i migliori con cui ho mai giocato»

(Di domenica 24 dicembre 2023) Le parole di Nicolò, centrocampista dell’, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Lecce Nicolòha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’contro il Lecce. Di seguito le sue parole. L’ABBRACCIO PER– «Il non fare gol è una roba che colpisce tutti, anche noi centrocampisti, figuriamoci un attaccante. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, Marko si è sempre fatto trovare pronto quando avevamo bisogno di lui. C’è da fargli i complimenti per la palla che mi ha dato e per tutto quello che ci ha dato in questa partita. E’ tra iri più forti con cui io abbia mai». A CHE PUNTO SIAMO? – «Non è questione di reazione. Noi abbiamo il nostro ruloino di marcia e cerchiamo di fare il meglio ...

Per la squadra di Inzaghi quarta vittoria di fila in campionato. MILANO - Dopo l'eliminazione in Coppa Italia col Bologna e l'infortunio di ... (ilgiornaleditalia)

- - > ANSA . L'si lascia alle spalle il ko di mercoledì con il Bologna in Coppa Italia, supera allo stadio "... A decidere la partita i gol di Bisseck, al primo gol in Serie A, al 43' eal ...L'supera 2 - 0 il Lecce in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita i gol di Bisseck al 43' eal 78'. I salentini chiudono ...Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria per 2 a 0 di questa sera contro il Lecce che ha consolidato il primo posto in classifica per i ...Dopo aver saputo il risultato della Juventus all'ora di pranzo, l'Inter era chiamata a rispondere ai bianconeri con una vittoria nella sfida.