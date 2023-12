Inter | Arnautovic | “Non guardiamo cosa fanno Juve o Milan Guardiamo a noi”

Nella gara della 17ª giornata di Serie A, l' Inter supera per 2 - 0 il Lecce e si conferma capolista del campionato. Protagonista, prima in negativo ... (247.libero)

Nota tattica , una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Lecce parliamo ... (inter-news)

Sabatini : «Arnautovic? Al tifo Inter serviva un bersaglio - ma è forte!»

Arnautovic si è reso protagonista di un grande assist in Inter-Lecce, per il raddoppio di Barella. La giocata dell’austriaco, per Sabatini, è il ... (inter-news)