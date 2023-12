Infortunio Tomori | i tempi di recupero

Il Milan perde i pezzi e a Salerno lo stop è di quelli che fanno rumore perché sin qui Tomori non era mai stato fuori Il Milan perde i pezzi e a ... (calcionews24)

Piove sul bagnato in casa Milan . Partita dopo partita i rossoneri vedono riempirsi l’infermeria con una vera e propria ‘epidemia’ di infortuni che ... (calcioweb.eu)

Lo stop muscolare di Tomori , come scrive 'Il Corriere dello Sport' si spiega con il troppo utilizzo. Ecco le parole di Stefano Pioli (pianetamilan)

infortunio numero 30 in casa Milan : anche Fikayo Tomori va ko. Minuto 64 di Salernitana- Milan : il centrale inglese si accascia al suolo, dolorante ... (dailymilan)

Salernitana-Milan - infortunio muscolare per Tomori : Pioli nei guai in difesa

Situazione drammatica in casa Milan per gli infortuni contro la Salernitana. Dopo l’uscita dal campo di Kjaer all’intervallo per i postumi di una ... (sportface)