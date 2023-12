Infortunio Lobotka | svelati i tempi di recupero

Apprensione in casa Napoli per le condizioni di Stanislav Lobotka : il numero 68 azzurro ha concluso l’ultimo match con la sua Nazionale non al ... (spazionapoli)

: i tempi di recupero E' La Gazzetta dello Sport a parlare dei tempi di recupero diche dovrà stare fermo 2 - 3 settimane per un'infrazione costale . Il Napoli ha comunicato ..., invece, ha riportato un'infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni. Il tecnico azzurro, dunque, avrà davvero gli uomini contati contro il Monza, considerando anche le ...Il Napoli ha comunicato gli esiti degli esami effettuati su Natan e Lobotka, che si sono infortunati ieri durante la sfida persa Napoli con la Roma all'Olimpico. I tempi di recupero. Per recuperare ...Mentre Lobotka è uscito per infortunio e sicuramente non sarà a disposizione per la gara di venerdì contro i brianzoli. Un problema enorme per Walter Mazzarri che non potrà dunque contare su tre ...