Infortuni Lobotka e Natan | ci sono novità | l' annuncio del Napoli

Crollo pesante ieri per il Napoli all’Olimpico che perde 2-0 contro la Roma. La squadra di Mazzarri ora è al settimo posto, addirittura... (calciomercato)

Tegola per il Napoli di Walter Mazzarri. Nel match contro la Roma, valevole per il posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie ... (sportface)

Lobotka - arriva l’aggiornamento dopo l’infortunio in Nazionale : le condizioni

Apprensione in casa Napoli per le condizioni di Stanislav Lobotka: il numero 68 azzurro ha concluso l’ultimo match con la sua Nazionale non al ... (spazionapoli)