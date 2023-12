Industria farmaceutica del Kenya ottiene un importante e per nulla scontato riconoscimento

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 24 dicembre 2023) Roma, 24 dic -Ile la sua “svolta”. Ma andiamo con ordine: l‘Africa ogni anno importa il 70% delle medicine consumate: questo, oltre a creare grossi problemi economici, causa anche rischi per l’affidabilità delle forniture, visto che in caso di problemi di produzione o distribuzione i governi dei diversi paesi africani sono impossibilitati a porvi rimedio. Se questo non fosse già abbastanza, esiste anche il fatto che le industrie farmaceutiche godono di pochi incentivi a trovare medicine per malattie che sono presenti sul territorio africano, visto che la loro vendita è per esse poco remunerativa, e quindi tante malattie rimangono ancora incurabili. Ilha la suaPer porre rimedio a questa situazione negli ultimi anni sono nate in Africa diverse aziende ...