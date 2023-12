Incidente stradale a Taranto | morti due giovani di 22 e 25 anni

(Di domenica 24 dicembre 2023) Questo pomeriggio alla periferia di, in via Michele Pierri, nei pressi del cantiere del nuovo ospedale San Cataldo, hanno perso la vita duedi 22 e 25in un. Quattro i mezzi coinvolti: una Bmw su cui viaggiavano le vittime, una Lancia, una Kia e un furgone. La ragazza di 22è morta subito dopo l'impatto, il 25enne a bordo della Bmw con lei è deceduto dopo l'arrivo dei soccorsi.

(Adnkronos) – La Farnesina ha confermato il decesso in un incidente stradale di una cittadina italiana di 79 anni che si trovava in vacanza in Kenya . ... (periodicodaily)

Una coppia italiana è rimasta coinvolta in un incidente stradale , poco dopo essere arrivata in Kenya per una vacanza . Disgraziatamente la donna, ... (ilfattoquotidiano)

Sarebbe stato investito in pieno da un furgone che si stava recando nel trapanese il ragazzo di 22 anni morto nell'all'alba di oggi volando dal ponte di viale Lazio a Palermo. Come stanno ricostruendo gli investigatori il giovane sarebbe stato sbalzato dalla sua Smart, durante la caduta dal ...Paura, la notte della Vigilia di Natale, in località Ponte Mefita a Contursi Terme, dove un'auto (Citroèn C3), con a bordo due giovani musicisti originari di Capaccio Paestum, è precipitata nel fiume ...Sarebbe stato investito in pieno da un furgone che si stava recando nel Trapanese il ragazzo di 22 anni morto nell'incidente stradale all'alba di oggi volando dal ponte di viale Lazio. Come stanno ...Incidente tragico nel primo pomeriggio di oggi alla periferia di Taranto. Due giovani, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 25, hanno perso la vita. I due ragazzi erano fidanzati: si tratta ...