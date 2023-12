Incidente mortale sulla Roma-Fiumicino | pedone investito da un SUV

(Di domenica 24 dicembre 2023)– Venerdì sera, intorno alle 20, si è verificato un gravesull’autostrada, non lontano dall’aeroporto Leonardo da Vinci. Un uomo di 40 anni, indiano, è statoda un SUV mentre si stava dirigendo verso l’aeroporto per incontrare un amico. Sembrerebbe che al momento dell’l’uomo, che camminavacorsia di emergenza, era al telefono. L’impatto con il SUV è stato così violento che ilè stato sbalzato a diversi metri di distanza, morendo sul colpo a causa della gravità delle ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale e i sanitari del 118, ma le loro azioni non hanno potuto evitare il tragico esito. La polizia Stradale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica ...

