Incendio Malagrotta | a fuoco impianto dei rifiuti | colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza

(Di domenica 24 dicembre 2023)all'deidi, alle porte della Capitale. Intorno alle 15.30 la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via diquattro squadre dei vigili del...

Un incendio nell'area per il trattamento rifiuti di Malagrotta , periferia ovest di Roma , si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi. Ad andare in ... ()

Un vasto incendio si è sviluppato all’interno di un capannone per il trattamento dei rifiuti nell’area della discarica di Malagrotta , a Roma . Sul ... ()

Dall'ottobre 2022, dopo l'di, l'impianto Tmb di Guidonia tratta circa 500 tonnellate al giorno di rifiuti romani. A decidere di conferire a Guidonia l'immondizia della capitale è ...Si è tornato a parlare di questo problema, che ha caratterizzato alcuni degli eventi più neri della nostra Storia recente, come il disastro di Seveso, con l'della discarica dia ...Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti a Malagrotta, a Roma. Sul posto i Vigili del Fuoco con quattro squadre. L’impianto interessato è ...Incendio all'impianto dei rifiuti di Malagrotta, alle porte della Capitale. Intorno alle 15.30 la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via di Malagrotta quattro squadre dei vigili del ...