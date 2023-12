Incendio a Malagrotta | a fuoco impianto dei rifiuti di Roma Paura per alta nube di fumo

Roma: Cgil, 'potrebbe avere impatto devastante' 'L'impianto diè in fiamme. A 18 mesi di distanza si sta alzando nuovamente un'imponente colonna di fumo dall'impianto che accoglie ...... in fiamme il Tmb1: al lavoro i vigili del fuoco L'emergenza rifiuti di Roma colpa dei 5 Stelle che hanno detto no a tutto, l'allarme di Cgil 'L'impianto diè in fiamme.Non si registrano feriti o intossicati per il maxi rogo divampato nell' Incendio a Malagrotta, alle porte di Roma: a fuoco un impianto per il trattamento dei rifiuti TMB1 Incendio alle porte di Roma. L’impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Malagrotta è andato a fuoco, costringendo all’intervento quattro squadre dei vigili del fuoco. Il fumo è visibile da ...