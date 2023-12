In Australia le feste a testa in giù

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dall’altra parte del mondo: così percepiamo l’noi europei, e tutto sommato non è sbagliato, soprattutto quando si tratta del Natale. Qui la slitta di Babbo arriva trainata – si dice – da sei canguri bianchi e non dalle renne, e il simpatico vecchietto riempie di doni e dolcetti le calze che i bambini appendono non ai camini, ma alle finestre; e soprattutto Babbo Natale arriva non tra cime innevate, ma lungo spiagge assolate, tra barbecue allestiti lungo l’Oceano, surfate sulle onde lunghe e bambini festanti in costume da bagno. @Mandurah CruisesCerto, non mancano gli alberi di Natale (famosissimo quello di Sidney, decorato con decine di migliaia di lucine e altrettanti cristalli Swarovski), i canti natalizi a lume di candela e le lucine, ma siamo in piena estate, e il termometro sale facilmente sopra i trenta gradi. In particolare in Western ...

