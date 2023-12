Il volto migliore dell' Italia | esercito | l' orgoglio-tricolore di Giorgia Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) «Rappresentate il. Nel suo videomessaggio ai contingenti militari impegnati all'estero,si è rammaricata di non poter andare di persona in Libano. La premier, ancora debilitata dall'influenza, ha parlato in collegamento dal Comando di vertice'area operativa interforze, per i tradizionali auguri di Natale e per dire un «grazie a nome mio, del governo eintera». Ha poi ringraziato i militari «per i sacrifici che fate per difendere la libertà e la sicurezza di persone che non conoscete in una nazione che non è neanche la vostra». «Non sono scelte che si fanno per interesse personale» ha aggiunto, «perché i sacrifici e le difficoltà che vi caricate non hanno un compenso ...