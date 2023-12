Il rap italiano Gemitaiz annuncia il suo concerto a Napoli

Leggi su 2anews

(Di domenica 24 dicembre 2023) Arriva l’annuncio delle prime date del rap. A luglioalla Ex Base Nato di Bagnoli. A pochi giorni dalla pubblicazione di “QVC10 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10” (https://island.lnk.to/qvc10; Tanta Roba Label/Island/Universal Music)il “The QVC Experience” tour. Giovedì 18 luglio 2024 si esibirà a, alla Ex Base, nella sua unica tappa in Campania. L’artista