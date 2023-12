Il piano del governo per assumere più under 24 | caccia ai neolaureati | stipendio da 1 700 euro Il peso dei voti agli esami in facoltà

Leggi su open.online

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dall’Università all’ufficio pubblico, senza necessariamente passare prima per la seduta di laurea. Sono almeno 17mila i posti per giovani sotto i 30 anni, con particolare attenzione per gli24, che la Pubblica amministrazione si prepara a offrire dal 2024. Un’apertura ormai sempre più urgente, visto che negli uffici statali l’età media ormai ha raggiunto i 50 anni. Secondo l’ultimo conto annuale della Ragioneria dello Stato, solo 180mila dipendenti statali su oltre 3 milioni hanno meno di 30 anni. Nella bozza di un decreto interministeriale, spiega il Messaggero, sia il ministro per la Pa Paolo Zarrillo, che la collega dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini, puntano a fissare almeno il 10% del budget per le assunzioni dei prossimi anni, almeno fino al 2026, per svecchiare gli uffici statali. Si tratta di circa 17mila posti potenziali, che potrebbero ...