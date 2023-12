Il pastore luterano a Betlemme | ' Quando razionalizziamo il bombardamento dei bambini Gesù è sotto le macerie'

Ildella Chiesa evangelica luterana di Natale ha invocato la pace a Gaza in una liturgia di lamento celebrata prima di Natale. "Se Gesù dovesse nascere oggi, sarebbe nato sotto le macerie di Gaza"...Munther Ishaq,a Betlemme, ha allestito nella sua chiesa una scena della Natività di Gesù tutta ambientata tra macerie, rami spezzati e detriti, disseminati da icone e candele, a ...Il pastore della Chiesa evangelica luterana di Natale ha invocato la pace a Gaza in una liturgia di lamento celebrata prima di Natale. “Se Gesù dovesse nascere oggi, sarebbe nato sotto le macerie di ...Differente invece il legame tra i fedeli e la loro confessione: per il 67% dei luterani è sempre forte, per i cattolici si scende al 57%. Dipenderà, si presume, soprattutto dal diverso giudizio che si ...