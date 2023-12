Il Papa alla Messa di Natale | Il nostro cuore è a Betlemme | no alla logica perdente della guerra

Storia di Natale a lieto fine a Albosaggia, in provincia di Sondrio. Nel piccolo paese della Lombardia un Papà , facendo pulizie, ha butta to per ... (ilfattoquotidiano)

Dal tema della guerra, evocato anche nell'Angelus di questa mattina, in cui Bergoglio ha rivolto un "pensiero particolare per la Palestina, Israele, l'Ucraina", ilè poi passato a quello del ...Ilè arrivato nella Basilica Vaticana, sulla sedia a rotelle, dove a breve presiederà la messa della notte di Natale. In piazza San Pietro chi non ha trovato posto in Basilica assistemessa dai ...“Dobbiamo impegnarci ad accudire gli altri con una gentilezza sincera”, afferma Papa Francesco durante l’Angelus alla vigilia del Natale. Secondo lui, l’agire di Dio è guidato da un amore delicato e ...(Adnkronos) - Il Papa è arrivato nella Basilica Vaticana, sulla sedia a rotelle, dove a breve presiederà la messa della notte di Natale. In piazza San Pietro chi non ha trovato posto in Basilica ...