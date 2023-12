Il Niger è stato in prima pagina sui giornali | ma è tornato in fretta alla sabbia da dove veniva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ci si industria a orientare, controllare, limitare, punire e organizzare le migrazioni ma qui, dall’altra parte del mondo chiamato creativamente Sahel, ci sono altre realtà coi quali fare i conti. Ad esempio c’è Emmanuel, liberiano di nascita, che soleva passare spesso a salutare e chiedere consigli e soprattutto aiuti. Non si vedeva da tempo perché imprigionato per un anno per una storia inverosimile. E’rilasciato ieri, per grazia ricevuta, onde decongestionare il carcere civile di Niamey la cui popolazione è cresciuta in modo insostenibile in questi ultimi anni. E’ sopravvissuto solo per via dei miracoli che si moltiplicano senza darlo a vedere da queste parti del mondo, poco strutturato per tali sventure. Ha dovuto pagare il ‘re’ della cella per un posto letto di alcune decine di centimetri quadrati. Lavarsi era un’avventura occasionale quotidiana. Mentre in ...